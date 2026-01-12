邵雨薇跨年醉倒吳慷仁懷中 鬆口認了「斷片」超想睡

【緯來新聞網】邵雨薇、初孟軒今（12日）出席主演電影《啵me之我的青春住了鬼》媒體茶敘，日前邵雨薇與男友吳慷仁一起跨年開心喝醉，她今表示跨年那陣子很累，其實跨年當天沒有喝很多，玩一場遊戲之後，意外變得想睡，「其實我小時候都是9點就睡覺，從來沒有跨過年，這次也有一種一直起不了床的感覺，處在一定要睡覺的狀態。」她笑說：「我看到朋友事後傳來的影片，我只能用手指跟朋友一起倒數。」坦言當時有點斷片，「我有記憶時已經是新的一年。」

邵雨薇日前與男友吳慷仁一起跨年開心喝醉。（圖／記者許方正攝）

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》需要親身演出戲曲，她在準備角色時，雖然人在外地拍攝別的戲劇，特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」



她認為在片中更難的是武打戲份，挑戰角色黑化後「自己打自己」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」另外還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人！」

邵雨薇、初孟軒出席主演電影《啵me之我的青春住了鬼》媒體茶敘。（圖／記者許方正攝）

《啵me之我的青春住了鬼》雖然是鬼片，但演員強調片中帶有許多令人會心一笑的喜劇情節，初孟軒表示：「這次特別精進在喜劇上的挑戰，學習到很多。」他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現「港式喜劇」的喜感，邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」，她認為王祖賢最吸引的人是俏皮可愛的部分，但也感慨：「最無法超越經典的是那張美麗的臉！」

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽出席茶會。（圖／記者許方正攝）

兩人被問到新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」被問終身大事的規劃，她直言沒有。初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，他依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」



《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出，將於1月23日全台上映。

