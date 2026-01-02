邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃

邵雨薇久違地在社群上貼出與沒露臉的吳慷仁合照（右）。（翻攝網路）

邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。

迎接2026年之際，邵雨薇與吳慷仁及一票好友同歡，她疑因小酌過量醉倒桌上，男友則貼上去比YA合照留念；事後邵雨薇在社群幽默自嘲：「2025到2026的那一秒我完全沒參與，謝謝！」 不僅如此，邵雨薇也分享與友人熱舞的影片，笑說那一小時的記憶雖然缺席，但精彩的跨年回憶依舊滿滿，並祝福大家新年快樂。 回顧吳慷仁前年宣布進軍中國大陸市場後，邵雨薇受訪時多半低調帶過感情話題，如今罕見方放閃；適逢吳慷仁長期在外地打拚，與邵雨薇這組跨年合照曝光，至少讓外界知道兩人關係如常。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

