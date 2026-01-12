邵雨薇過年擬帶吳慷仁回老家
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》12日舉行記者會，男女主角初孟軒、邵雨薇一同出席受訪，邵雨薇跨年貼出跟男友吳慷仁及友人一起度過的酒醉照，問她當晚的狀況，她表示當時自己喝酒後玩遊戲機的跳舞遊戲，跳了兩首酒意突然上頭，就斷片睡著了，在恍惚中倒數跨年。
邵雨薇表示，當時貼照片只是想表達自己「很ㄎㄧㄤ」的狀態，就把其他人的臉都裁掉，吳慷仁僅下巴入鏡，兩人已穩定交往早不避諱同框。另問邵雨薇今年過年會不會帶吳慷仁回老家？她表示如果對方沒事就會一起回高雄，是否今年會完婚？她說還沒這個規畫。
邵雨薇這次在片中飾演女伶，需要親身演出戲曲，她在準備角色時，雖然人在外地拍攝別的戲劇，特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」
《啵me之我的青春住了鬼》雖然是鬼片，但演員強調片中帶有許多令人會心一笑的喜劇情節，初孟軒表示：「這次特別精進在喜劇上的挑戰，學習到很多。」他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現港式喜劇的喜感；邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」。
禁止酒駕。找代駕 保平安。
