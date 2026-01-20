邵雨薇開車遇「山神」渾然不知 唐綺陽驚喜獻聲放話搶金曲、金馬

《啵me之我的青春住了鬼》主要演員岀席電影首映會。（圖／侯世駿攝）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》於今（20日）舉辦首映記者會，監製蔡意欽攜手主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及主題曲演唱者唐綺陽出席。該片上週媒體試片後口碑爆棚，觀眾紛紛在社群分享「笑、哽咽、再笑、最後直接爆哭」的觀影心情，也有影迷表示：「原本覺得片中歌聲很有故事，沒想到是唐綺陽老師演唱的，驚喜又驚嚇！」監製蔡意欽分享，此次特地邀請重量級歌手唐綺陽演唱，唐綺陽笑言：「但我現在是輕量級。」

女主角邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中首度挑戰一人分飾「正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲碼，她回憶起連續四天的高強度武打戲拍攝，形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力，甚至在收工時一度想落淚，拍攝過程中全劇組一起想辦法克服困難的氛圍讓她非常難忘，她透露：「好不容易完成一個鏡頭，下一顆又是全新的挑戰。」幸好吊鋼絲的過程對邵雨薇來說很快樂，「打戲雖然很累但過程有一種發洩感。」另外，邵雨薇在片中一句「關你屁事」令觀眾印象深刻，邵雨薇坦言自己在現實生活中也常大叫，「我只要不知道怎麼辦就會大叫。」這次則為了拍電影叫很多次，「叫到燒聲！」

被問到演鬼有沒有禁忌，邵雨薇表示：「這個鬼偏可愛，我沒有用鬼的心情去演繹。」她過去演過不同鬼片，這次放話：「滿想演看看嚇人的鬼，但我不想演被嚇的人。」邵雨薇分享多年前在山上開車卻被一顆超大的樹擋住去路，看了導航之後倒車再走一次，大樹卻不見蹤影，禪師熊仁謙現場意外點出，邵雨薇其實是遇到「山神」。

邵雨薇（中）和初孟軒（右）原本有吻戲，可惜後來被剪掉了。（圖／侯世駿攝）

國師唐綺陽為電影驚喜獻唱主題曲〈等不到的等〉，深情嗓音大受好評。她透露當初監製蔡意欽展現極大熱忱，讓她深受感動，雖然曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但一看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，我要的也不多。」唐綺陽坦言，自己的音域本偏向大氣的「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，需特製的情感表達，讓她直呼「唱得我痛苦死了！」此次與靈異片合作，被問到是否曾有撞鬼經驗時，唐綺陽卻笑稱自己是絲毫沒有靈異體質的「麻瓜」。

新生代男神初孟軒飾演劇團導演，為了理解傳統戲曲《王寶釧》，他從看不懂台語文言文到能流暢詮釋，付出極大心力。談到戲外相處，初孟軒格外感謝邵雨薇願意分享表演與生活經驗，有一場失戀醉酒的戲份，邵雨薇在身旁安慰他、為他打氣，他特地向邵雨薇請教喝醉狀態的表演方式，笑說自己立刻「從善如流」。他透露自己有位從小到大的好友是邵雨薇的忠實粉絲，他在殺青後還特地傳訊息向好友認證：「你眼光真的很好。」

監製蔡意欽（中）驚喜邀請唐綺陽（左）演唱主題曲。（圖／侯世駿攝）

「青春五人幫」成員初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒從原本不認識到摯友，現在也經常約出來聚會，李雪透露片中「團長」初孟軒經常帶遊戲製造氣氛，五個人在拍攝現場總是充滿活力；唐綺陽也特別表示這五個人今年的星座運勢都不錯，初孟軒和李雪開心說：「今年要發達了！」

本片有趣的亮點，莫過於劇組請到現實生活中擁有超過40萬YouTube訂閱的「真禪師」熊仁謙演出禪師，10歲出家、還俗後推廣佛學的他，這次在演出時一度透過iPad螢幕「現聲作法」，被問到現實中真的可以透過螢幕施法念咒嗎？他坦言這不是好示範：「但有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。」

監製蔡意欽透露，電影靈感源自波蜜創辦人陳澄三出品台灣第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》，將其對傳統戲曲的推廣與「等待、承諾、未竟之志」的精神，轉化為這段橫跨生死的當代寓言，將傳統戲曲與青春愛情完美結合。

電影《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全台上映。

