邵雨薇震撼揭「遭性侵」內幕 「與過去對話」惹鼻酸！嘆：不懂怎麼愛
邵雨薇在《人浮於愛》中將上演震撼結局，她飾演的「周曉琪」幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，為何有個小女孩抱著嬰兒？她曾自述自己遭到性侵的經歷是否只是博取同情？劇情更安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。
聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」
范少勳廁所偷情後又劈腿！林映唯主動告白吻上
另外，范少勳與成語蕎之前在《人浮於愛》上演廁所偷情戲碼，成語蕎在社群上發布後遭酸民攻擊，也讓戲受到討論。然而，范少勳劇中準備要與宋芸樺結婚之際，竟又有林映唯主動告白吻上。
對於劇情，宋芸樺感嘆：「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」
宋芸樺並形容：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」
范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫（角色名）都是一場『面對』的課題。」並喊話：「也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。
