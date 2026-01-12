邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼

初孟軒被邵雨薇演出電到，《啵me之我的青春住了鬼》海邊對戲「完全出乎預料」。（圖／風暴國際股份有限公司提供）





愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》在12日舉行媒體試片暨聯訪，主演邵雨薇、初孟軒與監製蔡意欽分享拍攝期間的幕後故事，邵雨薇為詮釋角色「采思」接受極高強度的準備與訓練。她從開拍前一個月便開始接受戲曲與武打課程，被問哪一項比較難，她坦言：「都很難！」

初孟軒則回憶和邵雨薇的浪漫戲，他透露第一場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第一場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒表示：「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》需要親身演出戲曲，她在準備角色時，雖然人在外地拍攝別的戲劇，特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」

邵雨薇在片中更難的是武打戲份，挑戰角色黑化後「自己打自己」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」另外還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人！」

《啵me之我的青春住了鬼》雖然是鬼片，但演員強調片中帶有許多令人會心一笑的喜劇情節，初孟軒表示：「這次特別精進在喜劇上的挑戰，學習到很多。」他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現「港式喜劇」的喜感，邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」，她認為王祖賢最吸引的人是俏皮可愛的部分，但也感慨：「最無法超越經典的是那張美麗的臉！」

《啵me之我的青春住了鬼》 片名中的「啵me」令不少人期待吻戲，不過邵雨薇和初孟軒兩人只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到對方，初孟軒被問到會不會覺得可惜，他幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」

兩人被問到新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」被問終身大事的規劃，她直言沒有。初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，他依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」

《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於1月23日全台上映。



