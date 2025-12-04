邵雨薇黑暗童年曝光！對質17歲少女：卡在那一年太久
台灣大哥大MyVideo出品、改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知收視亮眼的好消息，宋芸樺感動表示：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」
《人浮於愛》大結局宋芸樺再披婚紗。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）
范少勳一席話偷偷預告本週大結局亮點。上週劇情中，潘心彤（宋芸樺 飾）慘遭綁架，本週預告中卻將再披婚紗，點頭嫁給辛毅夫（范少勳 飾），然而下一秒辛毅夫接吻對象竟不是未婚妻，而是林映唯主動告白吻上，面對心彤與毅夫的愛情旅程會走向何方，宋芸樺只能偷偷透露，「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」
《人浮於愛》范少勳（左）與林映唯（右）接吻。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）
本週大結局最震撼的劇情線之一，莫過於周曉琪（邵雨薇 飾）幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，為何有個小女孩抱著嬰兒？她曾自述自己遭到性侵的經歷是否只是博取同情？劇情更安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」《人浮於愛》每周六晚間首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。
《人浮於愛》大結局35歲的邵雨薇（右）與17歲的自己對話。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）
