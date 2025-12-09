邵雨薇《人浮於愛》演小三太性感！透露「吳慷仁也看了」好害羞
邵雨薇近期工作忙碌，橫跨戲劇、電影多元發展，在《人浮於愛》中飾演「又瘋又辣」的性感小三角色，引發高度討論。除此之外，她還將在即將上映的電影《啵me之我的青春住了鬼》中挑戰「女鬼」角色，為此特別學習歌仔戲身段及武術技能。雖然工作滿檔，邵雨薇仍維持與男友吳慷仁的甜蜜關係，透露兩人近期有見面，但聖誕節與農曆新年是否一同度過，則視工作安排而定。
身穿藍色系襯衫，胸前蝴蝶結點綴的邵雨薇日前俏皮現身品牌活動。正值她主演的戲劇《人浮於愛》完結，劇中她化身性感小三角色，被形容為「又瘋又辣」，討論度相當高。談到在劇中展現性感一面，邵雨薇表示播出後自己其實很害羞，展現女人味的感覺並非她真正的個性，所以比較緊張。有趣的是，她透露男友吳慷仁也有收看該劇，但笑說對方應該還沒看完。
除了電視劇外，邵雨薇近期也挑戰多元角色，即將上映的電影《啵me之我的青春住了鬼》中，她飾演「女鬼」一角。邵雨薇分享，這個角色相當困難，需要學習非常多的技能，包括歌仔戲的身段以及武術方面的學習，為此她花了一段時間進行專業訓練。
面對工作滿檔的情況，外界也好奇邵雨薇與男友吳慷仁的相處時間。當被問到是否會送耶誕禮物給吳慷仁時，邵雨薇表示對方不需要耶誕禮物。至於是否會一起過耶誕節，她則回應要看後面的工作安排。目前吳慷仁身在大陸，日前曾悄悄回台拍攝新劇《時候 A TIME》。關於農曆新年是否會一起度過，邵雨薇表示會再詢問對方的意願。儘管如此，她也透露近期兩人還是有抽空見面，顯示這對情侶的感情依舊十分甜蜜。
