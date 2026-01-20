邵雨薇一人飾兩鬼 累到想哭

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》20日首映會，監製蔡意欽攜主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及主題曲演唱者唐綺陽出席。女主角邵雨薇分享，她首度挑戰一人分飾「正邪兩鬼」，並有飛天對打戲碼，連續4天高強度武打戲，讓她身心靈都承受極大壓力，收工時一度想落淚。

至於演鬼有無發生靈異事件？邵雨薇分享之前拍攝《樓下的房客》時，曾遇過難以解釋的現象，她當時開車走陽明山後山回家，發現路中央有顆樹，查了路況後重新開回去，樹竟然不見了。一旁擁有40萬YouTube訂閱的「真禪師」演員熊仁謙解釋，應是遇到山神顯靈。邵雨薇除有新片推出，與王柏傑聯手主演的職人愛情劇《動物園》也將在2月20日於串流平台上架，可說是新年大小螢幕通吃。

「國師」唐綺陽為《啵me》驚喜獻唱主題曲〈等不到的等〉，深情嗓音受好評，她透露當初蔡意欽展現極大誠意，讓她深受感動，雖然曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話要挑戰金曲獎和金馬獎。

唐綺陽坦言她的音域偏向「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，需琢磨情感表達，讓她直呼：「唱得我痛苦死了。」此次拍攝靈異片，被問到是否曾有撞鬼經驗時，她笑稱自己是絲毫沒有靈異體質的「麻瓜」。