邵雨薇、初孟軒單車兜風藏血淚 低溫吹海風貼暖暖包上陣

【緯來新聞網】愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙共同演出。該片今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人首次對戲，就在三芝白沙灣拍攝談心戲，面對強烈海風仍得演出溫柔相惜的氛圍，邵雨薇笑說：「那場戲全身貼滿暖暖包上陣，還要努力微笑不顫抖！」

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，兩人要忍受寒風吹拂。（圖／風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事。「青春五人幫」與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，全劇組都難忘當時的寒流與海風，初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」同劇演員李雪也表示：「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷則說道：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右）和初孟軒在海邊談心，兩人各自藏著心事。（圖／風暴國際提供）

李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心互動，李雪笑說：「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露：「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」新演員們都一致讚賞邵雨薇不僅在片場帶給大家安定感，更讓整個團隊拍戲時充滿溫度。《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇和「青春五人幫」一起共度溫馨的劇場時光。（圖／風暴國際提供）

