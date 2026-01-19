邵雨薇「動物園」飾保育員 清理犀牛糞愛上王柏傑

（中央社記者洪素津台北19日電）演員邵雨薇、王柏傑在職人劇「動物園」配對，劇中邵雨薇職涯受挫，陰錯陽差成了壽山動物園的實習保育員，和王柏傑在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中愛上彼此。

「動物園」劇情講述在廣告公司上班的邵雨薇遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅要學習如何與動物相處，還得應對資深保育員（王柏傑飾）的嚴格要求與挑戰。

邵雨薇、王柏傑從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。這段在動物園展開的職場愛情故事，不僅帶領觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，更在人與動物的互動中，重新思考生命的意義與價值。

為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少3週的密集訓練。談到這次的演出經驗，邵雨薇透過新聞稿分享，「這是我第一次演保育員，角色在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」

王柏傑則分享「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心，很開心能與大家分享這段特別的職場愛情故事」。

「動物園」歷經6個月拍攝期，不僅在高雄壽山動物園深入取景，更遠赴美國紐約拍攝關鍵場景。劇組足跡遍及紐約中央公園、時代廣場、第五大道等著名地標，在零下1度的刺骨寒風中完成多場情感戲。此劇將於2月20日Disney+正式上線。（編輯：李淑華）1150119