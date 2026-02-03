邵雨薇《啵me》「靈動」太吸睛！兩天不敢喝水上廁所就怕掉妝

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中雖然是女鬼，但有各種俏皮逗趣的表現。（圖／風暴國際提供）

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》中，女主角邵雨薇所詮釋的采思大受觀眾好評，她在片中不只有肢體和造型上的突破，角色裡情感與內心層次也有極深度的挑戰，就連最近很流行的「靈動」也發生在本片中，網友紛紛表示：「邵雨薇真的很吸睛、可愛到極致！」、「最後與自己內心的善與惡打架，很精彩！」

邵雨薇這次在本片中，從年少時與飾演父親的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕，多年後，命運又讓她遇見對方的兒子進碩（初孟軒飾），被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲親手傳授出去，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，經歷極其複雜的愛情糾葛，也成為角色最關鍵的內心轉折。

廣告 廣告

邵雨薇在片中的「好鬼」造型清秀飄逸。（圖／風暴國際提供）

而近期「靈動」成為時事話題，《啵me之我的青春住了鬼》中也出現一場令人印象深刻的「靈動現象」，是初孟軒與邵雨薇在片中初次相遇時，邵雨薇刻意隱身在劇場裡，操控著彷彿自行甦醒的空間，窗簾無風自動、忽開忽闔，原本靜止的人偶也突然動了起來，一連串詭譎的靈動現象，是為了想嚇跑闖入劇場的初孟軒，沒想到初孟軒不但沒有退卻，反而選擇面對眼前的異樣，這份勇敢也意外牽起兩人之間的緣分。初孟軒表示，整場戲不只需要情緒到位，更必須與技術組、對戲演員在同一頻率下精準配合，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成的時候真的覺得彼此很有默契，也很有成就感。」

另外，邵雨薇在片尾詮釋的「惡鬼」角色，並非傳統印象中的壞女人，而是一個源自人性最深層慾望的存在。邵雨薇坦言，自己之所以喜歡這個惡鬼造型，並不是因為「壞」，而是她代表了人內心中最原始、最純粹的慾望：「那是一種為了生存下去而不擇手段的狀態，放在人類的道德標準裡，或許成了惡，但對她來說，只剩下活下去這一件事。」因此在角色一出場的氣勢與表現上，她選擇讓惡鬼成為某一種慾望的化身，表演時得以毫無保留、淋漓盡致地釋放情緒，讓她直呼：「演起來非常過癮。」

邵雨薇透過各種「靈動現象」嚇走前來參觀劇場的遊客。（圖／風暴國際提供）

為了呈現惡鬼狀態，邵雨薇透露，每次惡鬼妝都需要三到三個半小時完成，從臉部特化、頭髮到造型細節都極為繁複，甚至眉毛要先封起來再重新塑形，眼妝看似一片黑，其實暗藏紅色層次與細節變化，就連手部都上妝，她認為真正辛苦的是替身老師，連續四天都得完整上妝，「也讓我更佩服特化團隊對細節的堅持。」而拍攝惡鬼戲的兩天期間，她自己化完特殊妝就一整天不喝水，深怕一去廁所會洗掉手上的化妝、耽擱劇組拍攝時間。

談到角色內心，邵雨薇進一步解析，角色「采思」在死前所承受的冤、怨與背叛，隨著時間拉長，其實早已像是一位歷經歲月的老靈魂。「那些情緒對她來說，已經是很久以前的事了。」她認為，真正讓怨念被放大的，反而是身邊人未能放下的恐懼與內疚，而采思內心深處，其實早就分化出一個早已放下的自己。

但當被問到「想當什麼鬼？」邵雨薇竟笑答「討厭鬼」，她解釋答案是來自「被討厭的勇氣」的感受：「能夠忠於自己的心，不怕被討厭，知道自己要什麼，也勇敢為自己發聲。」即使因此成為別人眼中的討厭鬼，她仍覺得那是一種痛快、無掛念的狀態，與角色某種程度上形成耐人尋味的呼應。

邵雨薇每天花3至4小時化上特殊妝扮演「惡鬼」。（圖／風暴國際提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

竹北520台E-Bike已到位 鄭朝方：百站1500微笑單車柱夏天全數完工