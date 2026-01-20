邵雨薇「清理犀牛糞」特訓3周喊療癒 王柏傑：學會用更溫柔的方式面對生命

邵雨薇在《動物園》中陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。Disney+提供

邵雨薇與王柏傑在職人愛情劇《動物園》中，上演動物保育員餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少三週的密集訓練。

談到這次的演出經驗，邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵（角色名）在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑則分享：「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心。」

王柏傑在《動物園》中飾演資深保育員，在人與動物的互動中重新思考生命的意義與價值。Disney+提供

遠赴美國紐約取景 巧遇浪漫櫻花季

《動物園》製作規格比照電影，歷經6個月拍攝期，不僅在高雄壽山動物園深入取景，更遠赴美國紐約拍攝關鍵場景。劇組足跡遍及紐約中央公園、時代廣場、第五大道等著名地標，在零下一度的刺骨寒風中完成多場情感戲。拍攝期間恰逢櫻花季，花瓣如雪紛飛的浪漫場景意外成為劇中最美的畫面之一。《動物園》將於2月20日於Disney+ 正式上線。



