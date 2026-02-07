邵雨薇、王柏傑重返動物園！竟獲白犀牛爭寵討摸摸 李淳碰象鼻：像進侏羅紀

李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。南瓜電影有限公司 提供

籌備5年、歷時6個月拍攝完成的影集《動物園》，在2025年高雄電影節獲觀眾票選第1名。今（7日）由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園舉辦見面會。令人驚喜的是，當邵雨薇與王柏傑走向白犀牛區時，白犀牛竟主動靠近討摸，李淳與非洲象阿里的手勢互動也展現了曾相處過的高度信任。

導演蘇文聖則分享，劇組曾深入動物園後場進行田野調查，拍攝到許多罕見的獸舍畫面。活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳實際體驗保育員日常，前往「友禽天地」餵食鵜鶘。

白犀牛撒嬌爭寵討摸摸

三位主演分享拍攝期間最難忘的時刻，一致認同與動物近距離相處深深影響了入戲狀態。邵雨薇分享：「讓我印象最深刻的是白犀牛『犀奇』與『寶寶』，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓我在拍攝中獲得療癒感。」

負責照養犀牛的王柏傑則分享了他的秘訣：「我幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，這讓我更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。」李淳則形容與非洲象的初次親密接觸：「當象鼻伸過來、感受到牠呼出的熱氣，那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。」

王柏傑(左)、邵雨薇(右)與拍戲時的白犀牛重逢，熟悉的默契依舊。南瓜電影有限公司提供

邵雨薇請全劇組吃火鍋

長時間駐點高雄拍攝，也讓劇組成員變身在地通。身為高雄人的邵雨薇不僅推薦夥伴去駁二走走，更在聖誕節豪氣請全劇組吃火鍋、玩交換禮物。王柏傑則對在地美食念念不忘：「高雄天氣宜人、城市樣貌豐富，阿英排骨飯是最想再回味的在地美食。」

李淳也提到因住在駁二附近，空檔常去散步感受生活感。三位演員皆表示這部作品改變了他們看待生命的方式，邵雨薇分享：「角色讓我在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣。」並透露過年將回高雄老家與家人團聚。

影集《動物園》將於2月20日下午4點在Disney+全台獨家首播。台視將於3月22日起每週日晚間10點播出，八大戲劇台則於5月10日起每週日晚間8點播出。



