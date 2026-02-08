邵雨薇、王柏傑重返《動物園》上班！快閃壽山動物園會粉絲！影集 2/20 開播！李淳近距離互動大象：好像闖進《侏羅紀公園》

邵雨薇、王柏傑、李淳高雄會粉絲/照片南瓜電影提供

籌備五年、歷時六個月拍攝完成的影集《動物園》，首兩集於 2025 年高雄電影節搶先放映便拿下觀眾票選第一名，口碑表現亮眼。隨著開播倒數，（2/7）製作人唐在揚率導演蘇文聖，攜手主演邵雨薇、王柏傑、李淳重返拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 粉絲見面會，與觀眾一同迎接影集即將登場的喜訊。

活動當天高雄天氣晴朗，園區湧入大批影迷，氣氛熱烈。完成指定任務的粉絲還可獲得活動限定紅包袋、特製貼紙與影集專屬小禮，現場互動溫馨熱絡。製作人唐在揚表示，在社會壓力偏高的此刻，希望透過以動物園為背景、聚焦「職人精神」的影集，讓觀眾在下班後能夠全家一起觀賞，獲得陪伴與放鬆。

廣告 廣告

導演蘇文聖則分享，劇組在拍攝前深入動物園進行長時間田野調查，實際走進獸舍、近距離接觸大型動物，捕捉到平時難得一見的畫面，讓故事更具真實厚度。活動中，三位主演也重返園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪劇中關鍵場景。

邵雨薇與王柏傑再次走進劇中照養的白犀牛區，白犀牛一見到兩人便主動靠近，彷彿仍記得這對熟悉的身影，讓兩人能夠在一旁陪伴、輕撫互動，畫面溫柔動人。李淳則睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，熟悉的手勢一出，阿里立刻回應、主動靠近讓他餵食。李淳形容，當象鼻伸來、能感受到牠呼出的熱氣時，「真的很像闖進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍，既緊張又震撼。」

三位主演也分享拍攝期間最難忘的回憶。邵雨薇提到，白犀牛「犀奇」與「寶寶」常主動爭寵討摸，讓她在拍攝中獲得極大的療癒感；王柏傑則表示，每天到現場都會先和犀牛說話、培養感情，更能體會保育員的耐心與責任。三人一致認為，真正走進動物園、與動物相處的經驗，深深影響了他們進入角色的方式。

影集《動物園》由高雄市政府「高雄劇」投資製作，南瓜電影有限公司製作，將於 2 月 20 日下午 4 點起，每週五於 Disney+ 全台獨家首播，一次上線兩集；台視將於 3 月 22 日起播出，八大戲劇台則於 5 月 10 日接力登場，邀請觀眾一同走進這座充滿愛的動物園。