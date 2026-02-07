邵雨薇、王柏傑、李淳重返壽山動物園 《動物園》舉辦粉絲見面會

李淳睽違1年再訪非洲象阿里，仍記得彼此。（南瓜電影有限公司提供）

籌備5年、歷時6個月拍攝完成的影集《動物園》，首兩集於 2025 年高雄電影節搶先放映即奪下觀眾票選第一名。今（7日）製作人唐在揚率導演蘇文聖與主演邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 粉絲見面會，感謝觀眾對影集與動物保育的支持，現場氣氛熱烈。

唐在揚表示，希望透過溫暖療癒的動物園題材，讓觀眾在高壓生活中獲得陪伴與放鬆；蘇文聖則分享，劇組深入動物園後場進行田野調查，拍攝到難得一見的獸舍畫面，為作品增添真實感。

邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，也讓她更自然地進入保育員的角色心境。王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。三位演員也提到，開拍前都有接受實地訓練，此次回到拍攝現場舉辦粉絲見面會，有種重返上班地點的感覺。

李淳、邵雨薇、王柏傑快閃壽山動物園。（南瓜電影有限公司提供）

談到拍完《動物園》後帶來的改變，三3位演員皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。首部動物職人劇《動物園》由高雄市政府「高雄劇」投資製作，將於2月20日下午4點起在 Disney+ 全台獨家首播，每週五一次上線兩集；台視3月22日起每週日晚間10點播出，八大戲劇台5月10日起每週日晚間8點播出。

