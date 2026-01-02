邵雨薇「醉倒吳慷仁懷中」 跨年超閃畫面罕見流出

〔記者蕭方綺／台北報導〕邵雨薇和雙金影帝吳慷仁曾在2020年因工作繁忙而分手，但經過一年的思考與溝通後再度復合，如今穩定交往邁入第5年。雖然曾傳出祕婚傳聞，但被邵雨薇否認。不時公開放閃的兩人，跨年夜再度成為焦點。邵雨薇與吳慷仁及好友們一起迎接2026新年，卻因小酌過量不小心醉倒在吳慷仁懷中，她幽默自嘲：「2025-2026的那一秒我完全沒參與，謝謝！」

邵雨薇還分享了和朋友熱舞的影片，氣氛嗨翻全場，她笑說：「不知道是累爆、醉爆還是跳舞暈爆，總之那一小時的回憶缺席了，但精彩的兩天還是留下了！祝大家2026新年快樂。」

其中一張照片中，邵雨薇醉倒在桌前，整個人依偎在吳慷仁懷裡，而吳慷仁只露出下半臉，但開心比出YA手勢，新年第一天就閃瞎網友。其實吳慷仁前年宣布進軍中國後，邵雨薇受訪時都避免多談到男友，就怕被大作文章，這回罕見放閃，讓網友留言瞬間湧現：「第二張太閃了，雨薇新年快樂」、「有人偷偷放閃」、「看到一個很熟悉的下巴」，仔細一看，果然是吳慷仁的嘴型無誤。

