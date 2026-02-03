邵雨薇「靈動」現身太吸睛！演惡鬼大受好評 怕掉妝「兩天不喝水」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》中，女主角邵雨薇所詮釋的采思大受觀眾好評，片中不只有肢體和造型上的突破，還情感與內心層次的深度挑戰，角色經歷極其複雜的愛情糾葛，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，也成為角色最關鍵的內心轉折。而邵雨薇與初孟軒的相遇，源自她親手創造的一場「靈動」現象，初孟軒也大讚這場戲的合作默契，「完成的時候真的很有默契，也很有成就感！」

廣告 廣告

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇雖然是女鬼，但在片中有各種俏皮逗趣的表現。（圖／風暴國際提供）

近期「靈動」成為時事話題，而片中也出現一場令人印象深刻的「靈動現象」初孟軒表示，這是他與邵雨薇合作中最難忘的畫面之一，也正是兩人在片中的初次相遇。當時邵雨薇刻意隱身在劇場裡，操控著彷彿自行甦醒的空間，窗簾無風自動、忽開忽闔，原本靜止的人偶也突然動了起來，一連串詭譎的靈動現象，企圖嚇跑闖入劇場的初孟軒，沒想到初孟軒不但沒有退卻，反而選擇面對眼前的異樣，這份勇敢也意外牽起兩人之間的緣分。初孟軒表示，整場戲不只需要情緒到位，更必須與技術組、對戲演員在同一頻率下精準配合，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成的時候真的覺得很有默契，也很有成就感。」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇每天花3至4小時化上特殊妝扮演「惡鬼」。（圖／風暴國際提供）

另外，邵雨薇在片尾詮釋的「惡鬼」角色，並非傳統印象中的壞女人，而是一個源自人性最深層慾望的存在，因此在角色一出場的氣勢與表現上，她選擇讓惡鬼成為某一種慾望的化身，表演時得以毫無保留、淋漓盡致地釋放情緒，讓她直呼：「演起來非常過癮。」為了呈現惡鬼狀態，邵雨薇透露，每次惡鬼妝都需要3到3個半小時完成，從臉部特化、頭髮到造型細節都極為繁複，甚至眉毛要先封起來再重新塑形，眼妝看似一片黑，其實暗藏紅色層次與細節變化，就連手部都上妝，而拍攝期間，她自己化完特殊妝就一整天不喝水，深怕一去廁所會洗掉手上的化妝、耽擱劇組拍攝時間。

戲外被問到想當什麼鬼，邵雨薇笑答「討厭鬼」，她解釋，答案是來自《被討厭的勇氣》的感受，「能夠忠於自己的心，不怕被討厭，知道自己要什麼，也勇敢為自己發聲。」即使因此成為別人眼中的討厭鬼，她仍覺得那是一種痛快、無掛念的狀態，與角色某種程度上形成耐人尋味的呼應。





更多FTNN新聞網報導

開車迷路竟是遇見「山神」！邵雨薇親揭靈異體驗 禪師指點迷津驚呆全場

邵雨薇為新片苦練！在公園大練花槍 初孟軒認首場戲就被電到

偶像劇女王回歸！賴雅妍罕見長髮現身 與邵雨薇當閨蜜少女模式全開

