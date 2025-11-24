郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了

娛樂中心／綜合報導

女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。

郁方昨（23日）在臉書中還原老公從發現盲腸炎到動刀的過程，透露老公獨自前往杜拜跟阿布達比出差期間感到身體不適，不過無論是國內還是國外醫生檢查，都被判斷可能為腸胃炎，但後續老公使用AI工具來協助詢問，得出結論可能是盲腸炎，因此郁方老公立刻前往當地醫院檢查，果真是盲腸炎，而且已經非常腫大，事後也馬上安排開刀。

讓郁方感嘆的是，幸好老公及早發現病症，否則如果忍痛拖到上飛機，後果恐怕不堪設想，郁方待老公回國後，也馬上帶老公到寺廟祈福，認為這一切冥冥之中有老天爺跟祖先保佑。

郁方發文分享老公罹患盲腸炎，到醫院就醫開刀的過程。（圖／翻攝自郁方臉書）

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

