郁方尪赴阿布達比突腹痛！求助ChatGPT「緊急開刀保命」

郁方（左）老公國外出差突腹痛，求助ChatGPT及時就醫治療。（圖／蘇蔓攝）

女星郁方2006年與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，經常透過社群分享生活的她，也不時透露與老公的日常。不過，陳昱羲日前獨自到國外出差，途中突然感到腹部不適，起初向醫生詢問都說沒問題，怎料，詢問AI後得知有可能是盲腸炎，才緊急在當地動手術治療。

郁方23日在社群表示，老公日前一個人到杜拜和阿布達比出差，過了2天覺得肚子不舒服，剛開始詢問醫生都說沒問題，可能只是腸胃炎。然而，老公愈覺得不對勁，就用ChatGPT搜尋病因，得到的答案卻是「極大的可能性是盲腸炎」，於是老公迅速到當地醫院做檢查。

醫院醫生檢查後證實，病因果然為盲腸炎，且已經非常腫大，所以老公馬上接受手術治療，「原本幾個小時後就要上飛機的他，非常幸運地提早發現並且緊急開刀」。郁方擔憂坦言：「完全不敢想像，如果當時他忍耐悶痛上了飛機會有什麼樣嚴重的後果」，而且老公是開完刀康復後才說，讓她又慶幸又傻眼直呼：「真的非常感謝老天爺、陳家祖先，一直都有在關照我們。」

貼文曝光後，網友紛紛嚇壞留言，「好險，盲腸壞死破掉腹膜炎就來不及了」、「早上看到你家老爺的PO文，真的嚇一大跳」、「AI真的有時候很可靠，郁方姐這樣一說明天AI股市要大漲了」、「真的太幸運了！及時就醫，平安健康回來」、「外地開刀，如此輕描淡寫～就是怕妳擔憂」，郁方則幽默下註解：「AI時代拯救老爺」、「會不會是台灣史上第一人在阿布達比開盲腸炎的？」

