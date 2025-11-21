郁方差點挨罰20萬！蘇州戰利品被當金華火腿 海關貼標讓她冷汗直流

郁方從蘇州返台帶回艾草棒，因外型酷似金華火腿，行李遭機場X光誤判，引發一場虛驚。（圖／翻攝自FB，好門媳婦的秘密生活郁小方）

女星郁方近日從中國蘇州返台，卻在松山機場意外經歷一場「行李烏龍事件」。她透過臉書分享返台當天驚魂一刻，因為從蘇州帶回的一件紀念品，差點被誤認為違規攜帶肉品，讓她驚出一身冷汗。

郁方表示，她在蘇州買了一支超大尺寸的艾草棒，準備返台作為紀念品。不料，當她抵達松山機場領取行李時，竟發現行李箱外被貼上一張印有狗狗圖樣的海關標籤，頓時滿頭問號、心跳加快。

「我明明沒帶肉類食物啊，頂多就是幾盒芡實糕。」她坦言當時一度懷疑糕點中是否含有自己沒察覺的成分，「嚇得我直冒冷汗，心想20萬是不是要飛了！」

廣告 廣告

行李被攔後，機場人員進行開箱檢查，仔細檢視內容物後才解釋，X光機可能將艾草棒誤判為金華火腿，這類誤會其實「並不少見」。讓郁方哭笑不得地說：「到底我們台灣人是有多愛買艾草棒？敲膽經好用啦！」

這段經歷隨即引起網友熱議，紛紛留言「這個金華火腿也太瘦了」、「幸好只是虛驚一場」、「我之前在北京看到這種棒子，超想買但不敢帶，現在知道原來可以」、「但要有心理準備被貼標籤啦」。不少人也認出這類艾草棒俗稱「孝親棒」，常被用來敲打經絡、放鬆肌肉，還有人分享「已經敲壞兩支了」。郁方最後也用幽默收尾：「雖然只是誤會，但真的有嚇到，提醒大家以後記得多留意！」

郁方從蘇州返台帶回艾草棒，因外型酷似金華火腿，行李遭機場X光誤判，引發一場虛驚。（圖／翻攝自FB，好門媳婦的秘密生活郁小方）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安

全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺