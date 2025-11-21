郁方帶陸戰利品返台遭海關攔截 「20萬差點飛了」 行李被打開鬧烏龍

郁方分享蘇州返台驚魂記。（圖/陳俊吉攝）

女星郁方婚後雖較少演藝作品，但常常透過社群分享生活。昨（20日）她自述從蘇州返台，過安檢時驚覺行李被貼狗圖案標籤，以為誤帶肉類回來，要被開罰20萬。後來機場人員打開她的行李檢查，才發現是虛驚一場，讓郁方哭笑不得。

郁方20日發文表示，在蘇州購入一把艾草棒，便搭飛機回松山機場。然而，行李箱過完輸送台，上面突被貼了一個有狗圖案的標籤，郁方頓時滿頭霧水，開始思考自己是否誤帶違禁品，「我細細想一想，我並沒有帶任何含肉類的食物啊，最多就是在蘇州買了一些芡實糕，不至於啊？！芡實糕裡面難道有含肉的成分我沒發現嗎？該不會是這樣吧？嚇得我一身冷汗，想著200,000就要飛了。」

隨後，機場工作人員打開郁方的行李箱，仔細地搜尋一番，並告訴郁方：「因為行李箱是用機器X光掃描，也許以為這一把艾草棒是金華火腿吧？！」還補充這類情況不算罕見，讓郁方傻眼不已，直呼：「到底～～～～是說我們台灣人有多愛買艾草棒？！敲膽經好用，哈哈哈！」

郁方的貼文一出，吸引眾多網友熱議，紛紛留言：「幸好虛驚一場」、「這個金華火腿太瘦～～～～啦」、「我之前在北京看到很想買，只是不知道可不可以帶回！我現在知道可以了」，釣出郁方回：「但是要有心理準備被貼標籤。」

