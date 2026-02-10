郁方怒問誰推薦兒福？濫用韓國人愛心 轟「想靠李雅英捐款洗白」想得美

娛樂中心／施郁韻報導

韓籍啦啦隊女神李雅英捐款29萬元做善事，捐款給兒福聯盟引起爭議。（圖／翻攝自李雅英IG）

韓籍啦啦隊女神李雅英生日前捐款29萬元做善事，因捐款給有爭議的兒福聯盟引發網友不滿，藝人郁方點名「不要亂捐錢」。6日兒福聯盟主動回應爭議，強調「給孩子最好的照顧」。經紀公司發聲明道歉，表示未即時了解剴剴案爭議。郁方再度質疑，誰建議李雅英捐款給兒福？想靠李雅英捐款讓兒福洗白「想得美」，怒批「濫用韓國人的愛心」。

郁方在臉書轉發李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。李雅英經紀公司發聲明道歉。郁方回應：「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心，祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」

兒福聯盟表示，謝謝李雅英愛心捐款響應偏鄉長假資助計劃，還親自來他們單位聆聽計劃內容，並囑咐兒福聯盟要好好照顧孩子。兒福聯盟指出，外界引用的收支比46%是2019年之前的數據，這5年之間，兒福聯盟已進行大幅度服務轉型與財務調整，到了2024年，收支比已提升至146%。

郁方再度在臉書發文表示，冒著風險發聲，是因為自己骨子裡對官腔官調和腐敗權力的憤怒，「兒福聯盟說他們為剴剴做了很多事，因為連500元的屍袋他們都付了，我真的要吐了！兒福你們的行為真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，是你們激我們這些平凡小百姓們站出來為最弱勢的剴剴發聲。」

郁方認為，李雅英是韓國人，她心繫台灣有心要捐款，真的很棒，是誰建議了她選兒福聯盟呢？她直言痛批「兒福就是名字好聽而已，不管是誰，是否剛好認識兒福的人，不管是誰和兒福接洽，不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，李雅英捐款對兒福團體是最好的洗白和宣傳。想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？」

郁方表示，遭到網紅和酸民辱罵，她認為讓更多的人注意到剴剴案，讓她都要感動到都哭了。

最後郁方澄清，自己沒有要選議員、立委，也沒有要當兒福的董事長，強調「我是要下架兒福」，剴剴案人神共憤，「這一切！都是我們站出來的原因」。

