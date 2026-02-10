郁方怒問誰推薦！「想靠李雅英捐款洗白」：想得美

女星郁方猜測有人利用啦啦隊女神李雅英來為兒福聯盟洗白。（圖／翻攝自郁方臉書、李雅英 IG）





富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英日前生日前夕，捐出29萬給予「兒福聯盟」幫助台灣孩子，不過因兒福聯盟捲剴剴案爭議，已經被圍剿多時，看見李雅英捐款不只粉絲傻眼，女星郁方更是開嗆，經紀公司長文道歉後，也從怒火轉而肯定李雅英的善心，但爭議持續延燒，昨（9日）郁方再開嗆：「濫用台灣人和韓國人的愛心！」

郁方昨日晚間於臉書發長文談李雅英捐款給兒福聯盟一事，坦認自己對於官腔官調和腐敗權力會感到憤怒，對於兒福聯盟自述對剴剴案做了很多事情，讓她直呼：「我真的要吐了！兒福你們的行為，的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊。」

接著也提及李雅英身為和韓國人卻心繫台灣要捐款，這個行為真的很棒，但同時提出質疑：「是誰建議了她選兒福團體呢？不管是誰，是否剛好認識兒福的人，不管是誰和兒福接洽，不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，李雅英捐款，這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳。」

對於或許有有人要濫用愛心來洗白兒福聯盟，郁方更是開嗆：「想得美！！！憑什麼！！！」也正因為如此，一開始她才會說氣死。

另外，郁方此次出面發聲遭到網紅和酸民辱罵，她反而表達感謝，因為她被罵卻能讓剴剴案再度被注意，讓她直呼感動到都哭了；最後也強調自己沒有要選政治人物，沒有要當兒福的董事長，站出來的原因為「要下架兒福！」



