郁方氣炸轟她「別亂捐」 李雅英經紀公司回應了！揭善意初衷：與花蓮孩子約定

啦啦隊女神李雅英捐款兒福聯盟善舉惹議。（翻攝IG@yyyoungggggg）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，日前慷慨捐款給兒福聯盟希望幫助小朋友們，但正值「剴剴案」二審剛落幕時刻格外敏感，女星郁方也氣炸喊「不要亂捐錢！」。對此，李雅英台灣經紀公司發出聲明回應，說明捐款初衷源自「與花蓮孩子們的約定」，而年節將至希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖，但坦言公司未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議，將虛心接受建議，未來在選擇合作機構時也將更加審慎評估。

選在29歲生日前夕，李雅英本月2日透露自己向兒福聯盟捐款29萬元，希望能作為這些孩子們的一份小禮物，同時她也說自己現在僅僅是個小小的開始，「希望我的小小實踐，能成為某些人的勇氣，以及某些人的溫暖支持與希望..」

不少網友感謝李雅英善舉，但也不忘提醒她說兒福聯盟爭議近年有不少爭議，建議她未來改捐物資，亦或者是改捐其他單位，更有人批「經紀人都不先瞭解一下捐款單位嗎……」。

李雅英捐款兒福聯盟，秀出捐款單及感謝狀。（翻攝Threads@yyyoungggggg）

先前震驚社會的「剴剴案」，背後主因除因惡保母劉彩萱、劉若琳長期施虐致死外，也是因兒福聯盟轉介，還有社工造假訪視資料、花大錢買辦公室等，公信力不復以往。

女星郁方得知李雅英捐款給兒福聯盟後，今憤而發文：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」，再次掀起討論，稍早李雅英所屬一選台灣娛樂公司也發出聲明回應。

一選台灣娛樂公司聲明如下

說明捐款善意初衷，虛心接受社會提醒，未來將更謹慎

「李雅英守護孩子純真夢想的真心：延續從花蓮開始的愛」

公益行動引不同聲音，理解社會情緒，反省資訊落差

針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。

明捐款的背景與立場，盼初心能被理解

捐助的起點：源自「與花蓮孩子們的約定」 藝人李雅英於去年 9 月，隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。

年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖

紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的 2 月 9 日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。

公益初心不變，未來承諾加強背景審慎評估

永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。

最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。

