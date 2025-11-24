郁方老公杜拜出差腹痛「靠AI揪出盲腸炎」 緊急開刀逃過一劫！

郁方在臉書分享，老公出差開刀的驚險過程。（翻攝自郁方臉書）

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲自2006年結婚至今，兩人家庭幸福，但郁方昨（23日）在臉書分享一段驚險經歷，透露老公獨自到杜拜與阿布達比出差時突感到肚子不適，原以為只是小毛病，沒想到竟在ChatGPT的提醒下，成功揪出是「盲腸炎」前兆，讓她直呼老天保佑、菩薩保佑。

出差突腹痛 多位醫師判定腸胃炎

郁方表示，老公剛到中東工作兩天，就覺得肚子怪怪的，先後詢問了國內、國外多位醫師，得到的回覆都一致認為只是腸胃炎，無須太擔心。然而老公始終覺得症狀不尋常，決定再藉由AI問診尋求第二意見。

ChatGPT判斷：高度可能是盲腸炎

郁方說，老公將症狀細節輸入ChatGPT後，AI 給出的答案是「高度可能為盲腸炎」，讓他驚覺事情不單純。剛好飯店旁就是當地頂尖的醫院，他立刻拎著行李前往檢查。

驗出盲腸嚴重腫大 開刀搶命一刻

檢查結果顯示果然是盲腸炎，而且已經「非常腫大」，若再拖延，恐在飛機上惡化，後果不堪設想。老公原本幾個小時後就要搭機返國，幸虧及時就醫並順利完成手術，成功避開危險。

先開刀再報備 郁方嚇壞：不敢想像！

更讓郁方又氣又怕的是，老公竟然在手術結束、確認沒問題後才通知她，「怕我擔心」才一直忍著不講。她得知後驚呼連發：「到底⋯⋯太可怕了！」

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過

鐵達尼號「最貴遺物」拍出！淒美愛情故事被拍成電影 物主身分超驚人「共同創辦梅西百貨」

范冰冰視訊領金馬畫面曝光！爽嗑3隻大閘蟹慶祝 中國社群全噤聲…弟弟范丞丞也沉默