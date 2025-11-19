郁方聲援剴剴案怒斥保母：是謀殺！偕賈董出席終審

娛樂中心／饒婉馨報導

郁方昨（18）日為「剴剴案」再度發聲，直接點名此案「不是虐童，是謀殺」，長文怒斥保護者以保母身分犯下惡行，「罪加100等都不夠、地獄第18層都不夠」，並表示將會與賈永婕一同到場聽審，希望法律最後能幫剴剴討回公道。





郁方293字聲援「剴剴案」怒斥保母姊妹：謀殺！偕賈永婕出席最終審判

郁方（左圖）昨（18）日發出長文聲援「剴剴案」，並怒嗆保母姊妹花：不是虐童是謀殺！（圖／翻攝自臉書粉專《好門媳婦的秘密生活郁小方》）

郁方身為3個小孩的母親，更加能共情想像若是自家小孩被這樣對待，會多麼痛心、不忍，因此她也為剴剴的遭遇感到非常不捨，也在臉書發文呼籲全天下的爸爸、媽媽都要關注「剴剴案」，並寫下「你能想像如果你的孩子是剴剴受到這種非人的遭遇，你的心會有多痛」，更怒斥「這不只是虐童，這是謀殺！虐童再加謀殺再加身為照顧者的身分，罪加100等都不夠！地獄第18層都不夠！」，提到她與賈永婕將於12月22號早上出席聆聽最終審判，希望司法可以撫慰受害者家庭。

郁方表示將與賈永婕（右圖）一起出席聆聽「剴剴案」最終審判，希望司法還剴剴公道。（示意圖／翻攝自民視新聞（左），圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》（右））





郁方描述了部分的事件起因，表示「被家人出養後，又被社福轉介的劉彩萱，劉若琳姐妹保母虐死，陳尚潔社工說謊造假報告成保母幫兇，台大醫哭了淚證剴剴保母殘忍『教科書級』，鑑定過300童他最慘」。對於加害者的惡劣行為她心痛喊，「你能想像如果你是剴剴，你每天過得是什麼樣的生活嗎？」，最後她也請求大眾「可以的話也幫幫這孩子連署一下，感謝」，期盼蒼天有眼，衷心期盼法律可以安慰人心；網友也不禁留言「保母可以不喜歡小孩，但請不要傷害無辜的生命」、「以孩子受到的傷害程度，完全應該認知有生命危險，但卻不停的一直施虐，這是殺人！不是重傷害致死而已！」、「看到這標題，當父母的我們心都感到好痛⋯」、「真心感謝郁方姐一直為剴剴這可憐的寶貝發聲」、「這對惡魔姊妹花！還睡得著？太可惡了」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：郁方293字聲援「剴剴案」怒斥保母姊妹：謀殺！偕賈永婕出席最終審判

