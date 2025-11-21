郁方蘇州返台遭海關攔截！帶紀念品「險被罰20萬」真相曝

郁方近日前往中國蘇州遊玩。（圖／翻攝自郁方臉書）





女星郁方2006年與斐麗珠寶總經理陳昱羲結婚，經常在社群平台分享生活，昨（20日）她從中國蘇州返台，沒想到在過機場安檢時，行李卻被貼上一隻狗圖案的標籤，令她滿頭霧水，以為誤帶肉類食品回台，相當擔心因此被罰款20萬，最後機場人員打開行李箱，一切才真相大白，讓郁方哭笑不得。

郁方透露，她在蘇州旅遊時買了一把「艾草棒」，是市面上所見最大的一把，將它裝進行李箱後便搭機返台，豈料，當她回到松山機場時，行李箱卻被貼上一個狗圖案的標籤，讓她相當苦惱，以為是在蘇州購買的芡實糕中有含肉成分，但自己沒有發現，「嚇得我一身冷汗，想著200,000就要飛了」。

郁方帶艾草棒回台被誤認為是金華火腿。（圖／翻攝自郁方臉書）

直到機場工作人員將郁方的行李箱打開，仔細搜尋了一番後才表示：「因為行李箱是用機器X光掃描，也許以為這一把艾草棒是金華火腿吧？！」更透露這個狀況經常遇到，讓郁方哭笑不得直呼：「到底～～～～是說我們台灣人有多愛買艾草棒？！」

對此，郁方也曬出艾草棒的圖片，並大笑寫下「敲膽經好用」，貼文曝光後，引來不少粉絲熱議，有網友開玩笑表示「 金華火腿長這樣？」、「 這個金華火腿太瘦啦」，也有許多網友分享使用心得「這個按摩敲打很舒服哈哈哈」、「 我都用它敲頭」。



