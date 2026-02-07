郁方要李雅英「別亂捐」！兒福聯盟「親留言解釋」被她嗆：離開我的FB

剴剴案二審宣判，藝人郁方曾到場聲援。白廷奕攝



韓籍啦啦隊女神李雅英近日捐款新台幣29萬元給兒福聯盟，原本出於善意的公益行動，卻因該團體捲入「剴剴案」爭議而引發輿論反彈，甚至遭網友出征。長期關注兒少議題的女星郁方也罕見動怒批評「不要亂捐錢」。

李雅英的捐款消息曝光後，郁方第一時間在臉書轉發相關訊息，情緒激動表示自己「快要氣死了」，呼籲外界在捐款前務必查清楚對象。她同時貼出一張「公益組織收入與支出比例」圖表，其中顯示兒福聯盟年收入約8億元，但支出比例僅48%，相較其他公益團體明顯偏低，引發網友熱烈討論。

隨著輿論擴大，李雅英所屬經紀公司發出聲明致歉，表示未能即時掌握兒福聯盟的相關爭議，未來將更加審慎評估捐助單位。郁方事後也再度發文，肯定李雅英的善心，並對經紀公司願意正面回應表達理解與尊重，還特別祝福李雅英生日快樂。

不過，兒福聯盟於昨（2/6）主動前往郁方臉書粉專留言澄清，表示感謝她對剴剴案的關注，接著指出外界流傳的負面數據多為2019年以前資料，近5年已進行大幅度的服務轉型與財務調整，2019年支出為4.19億元、收支比46%，而2024年預計支出將達6.69億元，收支比提升至146%，強調資源已大量投入社會需求。

兒福聯盟同時說明，2024年已直接服務9806名孩子，提供超過3.4萬人次的經濟補助，政策倡議觸及1351萬人次，並強調所有財務資訊皆經會計師簽證，公開於官網與自律聯盟網站，邀請社會大眾持續關注與檢視。

然而，對於兒福聯盟的澄清，郁方僅簡短回覆四個字：「離開我的FB。」冷淡卻明確的態度，立刻獲得上百位網友按讚支持。

郁方冷回兒福聯盟的留言。翻攝自臉書

