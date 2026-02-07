郁方要求兒福聯盟「離開我FB」 否認譴責李雅英捐29萬

郁方(右)肯定李雅英的善心，否認責怪她。(圖/池宗玲攝、羅永銘攝)

韓籍啦啦隊女神李雅英捐29萬新台幣給捲入「剴剴案」的兒福聯盟，女星郁方氣炸呼籲：「不要亂捐錢」，李雅英公司昨道歉，盼初心被理解，郁方則肯定她的善心，並強調自己從頭到尾罵的都是兒福聯盟，要求該機構離開她的臉書。

整起風波源自於，劉姓保母姊妹凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方另依過失致死、偽造文書罪起訴兒福聯盟的陳姓社工，目前案由台北地方法院審理中。而身為韓國人的李雅英，在生日前夕慷慨捐29萬給兒福聯盟，郁方看到新聞後，轉發至個人臉書粉專並寫道：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

此舉驚動到李雅英所屬公司，昨發布聲明，希望大家不要誤解李雅英的初心，同時對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意，未來在選擇合作機構時將更加審慎考量。對此，郁方回應：「我肯定雅英的善心，也謝謝經紀公司能夠明白我們的用心，祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」

對此，兒福聯盟在郁方粉專留言，澄清近5年間，內部已進行大幅度的服務轉型與財務調整，收支比從2019年的46%的提升至2024年的146%，也服務更多孩子。然而，郁方不願意聽兒福聯盟解釋，直接回覆：「離開我的FB。」

有網友要求郁方下次指責人前，槍口要瞄準，不要傷及無辜。郁方回應：「我一直罵的都是兒福啊」，否認斥責李雅英。另名網友則羞辱郁方過氣藝人又多管閒事，可能連2萬9都拿不出來，釣出郁方反擊：「你倒是摸摸你自己的口袋可以拿出多少？」今（7日）上午，她再度轉發拒捐兒福聯盟、要求解散等相關貼文，立場明確。

