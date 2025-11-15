郁方見虐童案頻傳氣炸！怒轟「妖魔鬼怪」：多無辜的人命

郁方見虐童案頻傳氣炸。(圖／中時資料照)

郁方2006年與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，育有2子1女，近年雖然淡出演藝圈，不過仍會靠著社群跟粉絲互動，內容也常關注社會議題，近來得知有虐童案及男同志代孕事件，讓她痛心表示：「多無辜的人命啊」。

郁方發文表示看到兩則虐童報導，一則是年僅四歲和九歲的兄弟，分別被母親的同居人打成植物人及重傷，另一則就是檳榔西施痛揍一歲的女兒，此外，還有某骨科醫師到墨西哥找代理孕母，雖然順利生下四個小孩，卻被踢爆不讓代理孕母做產前檢查，甚至連孩子出生後所需的東西，完全都沒有準備，讓她氣到怒斥：「末法時代，妖魔鬼怪，很痛心傷心以及為這些孩子擔心，除了生氣！我們還能為孩子們做些什麼」。

郁方呼籲所有法官都能拿出辦剴剴法案的魄力，倘若對這些虐童的人，只判罰12年，似乎有點過少，接著感概表示：「太少了，太少了，太少了，多無辜的人命啊」，言語中充滿著對這些孩童的不捨之情。

貼文曝光後，引起諸多網友共鳴：「都少子化了，還再保護虐童者」、「現在這種社會真的是有的人連畜生都不如」、「台灣法律都沒有真正懲罰到這些惡魔」、「這個世道到底怎麼了」、「有什麼方法可以修法，真的很生氣」、「做出暴力行為的人，真的該死」。

