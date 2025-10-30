郁方談坣娜感觸深！悲嘆：很大的遺憾 郭子乾曝「兩人最後合作畫面」

記者王培驊／台北報導

郁方出席舞台劇《半里長城》彩排記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

經典舞台劇《半里長城》將再度登場，演員郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅與大愷等人今（30日）出席彩排記者會，現場笑料不斷。不過在活動中，郁方被問及近日辭世的玉女歌手坣娜時，神情一度凝重，語帶不捨地表示：「真的非常可惜。」

郁方回憶說：「坣娜其實只比我大五歲，她是我們那個年代的女神。我知道她身體一直都不是很好，但她總是那麼堅強、那麼高冷又溫暖。對大家來說，真的是很大的遺憾。」她感嘆坣娜在許多人心中，是那個時代的美好象徵，「她離開，真的太突然了。」

郁方在彩排後接受訪問時談到坣娜，表示「真的非常可惜。」（圖／記者鄭孟晃攝影）

同場的郭子乾也沉痛回憶，當年他還曾在坣娜與丈夫薛智偉的婚禮上擔任表演嘉賓，模仿脫口秀炒熱氣氛。他感慨表示：「真的很震驚！那時候她先生很喜歡我的模仿秀，特別約我見面討論婚禮細節，我們聊了很久，設計了很多橋段。」沒想到多年未再聯繫，如今再聽到竟是噩耗，他忍不住嘆道：「真的很感慨，才50幾歲，太年輕了。」

郭子乾對於坣娜離事消息也感到非常震驚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

坣娜唱紅《奢求》、《自由》、《抱緊一點》等經典金曲，曾是90年代家喻戶曉的玉女歌手。據悉，她早在本月16日因胰臟癌病逝，享壽59歲，但消息直到29日才因好友哀悼文曝光。由於生前希望能「平靜離開」，親友遵從遺願未對外公開死訊，直到兩週後才意外傳出。

坣娜於10月16日因病辭世，享年59歲。（圖／翻攝自坣娜FB）

事實上，坣娜長年飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，近年鮮少公開露面，始終堅強面對病痛。她的追思會預計將於12月15日舉行，好友與粉絲聞訊後紛紛留言哀悼，懷念這位聲音溫柔、性格堅毅的女神。

