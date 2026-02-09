郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白

推薦李雅英捐款兒福，郁方質疑推薦人別有用心。(圖/池宗玲攝、羅永銘攝)

郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」

郁方氣憤表示，「兒福說他們為剴剴做了很多事，因為連$500的屍袋他們都付了...我真的要吐了！」她仍認為兒福的行為「真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊」，這也促使她與其他平凡民眾站出來，為最弱勢的剴剴發聲。

廣告 廣告

郁方也提到韓國藝人李雅英的捐款，她表示：「李雅英是韓國人，她心繫台灣，有心要捐款，真的很棒！但是，是誰建議了她選兒福團體呢？兒福就是名字好聽而已…不管是誰和兒福接洽，不管是有心或無意，李雅英捐款，這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳。想得美！！！憑什麼！！！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？所以我才說我氣史」。

郁方強調自己的憤怒來源，也感謝支持者與網友的關注，「陳姓網紅和廣大酸民團體辱罵我（雖然罵我的都被我罵回去還封鎖了），因為有你們，讓更多的人注意到剴剴案。」她還不忘幽默地說：「讓我的粉絲暴增，這怎麼好意思呢？所有的剴剴爸爸剴剴媽媽和海內外的朋友們努力了兩年，都沒有一次你們罵我來得有流量，我感動的都哭了呢！」

郁方指出，「劉姓保母固然該下地獄，但是兒福的社工陳尚潔，把剴剴從愛他的周姓保母身邊強迫帶走，送到劉姓保母家，過著非人遭遇的生活…明明她一伸手就可以把剴剴救出來，卻視而不見，根本沒有去探訪，便宜行事。」她並指出，剴剴遭虐殺後，兒福團體仍試圖以溢奶死亡掩蓋事實，「明明官司纏身卻在這個時候結婚生小孩，目的很明顯，就是想博取法官的同情。」

郁方強調自己並無意從政或擔任兒福董事長，「我沒有要選議員，也沒有要選立委，也沒有要當兒福的董事長，我沒有那麼傻氣，我是要下架兒福！」她批評高層面對案件的態度輕挑、頻頻甩鍋，「到底還有多少我們不知道的虐死案件被蓋牌了呢？政府真的不想了解嗎？」

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

更多中時新聞網報導

魏如萱躺著攻蛋 靜默5秒欲言又止

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

劉冠廷寫春聯盼馬上有錢