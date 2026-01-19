郁方、黃嘉千低調現身曹西平靈堂 手寫字條訴不捨：您是真正的巨星

郁方低調前往靈堂弔念曹西平。翻攝郁方、曹西平臉書

資深藝人曹西平日前於家中猝逝，靈堂開放至今已有眾多圈內好友前往送行。藝人郁方與黃嘉千也低調前往板橋弔唁，郁方在現場留下一張橘色便利貼，簡單幾句話卻深刻表達了對前輩的敬意。

親筆字條訴盡思念

郁方在便利貼上親筆寫道：「Dear 四哥：我和嘉千來看您了！您是我們的青春回憶，是真正的巨星，我們愛您，祝福您！郁方」。這份字條被貼在靈堂的留言板上，成為現場最感人的注腳，也點出了曹西平在後輩心中不可動搖的演藝地位。

曹西平靈堂開放弔念。冬瓜行旅提供

低調致哀重情重義

郁方與黃嘉千在靈堂停留許久，靜靜觀看曹西平生前的演出影像，追思這位一代巨星。儘管郁方近期剛經歷丈夫陳昱羲在國外突發盲腸炎動刀的驚魂，她仍撥冗親自前往靈堂，展現出重情義的一面。



