郁方、黃嘉千低調現身曹西平靈堂 道別「真正的巨星」

郁方前往靈堂悼念曹西平，並留下想對他說的話。（圖／翻攝自郁方、曹西平臉書）





資深藝人曹西平上個月29日在家中離世，享壽66歲。消息曝光後，讓許多人震驚不已，不少藝人好友也前往靈堂致意，今（19）日為靈堂開放的第10天，女星郁方和黃嘉千低調前往悼念，並留下想對曹西平說的話。

曹西平靈堂開放後，包含佩甄、胡瓜、許效舜、邱瓈寬、林美秀等人都前往致意，而郁方今天低調現身，在紙條上寫下，「Dear四哥：我和嘉千來看你了！您是我們的青春回憶，是真正的巨星，我們愛你，祝福您。」字字句句寫下對於曹西平的不捨與祝福。

廣告 廣告

郁方留下對曹西平的不捨及祝福。（圖／讀者提供）

郁方留下對曹西平的不捨及祝福。（圖／讀者提供）

除此之外，包含小S、蔡允潔、楊繡惠、王彩樺也都送上花籃致意。曹西平靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，自10日起至25日下午2點到5點開放弔唁，告別式則定在27日於台北市懷愛館（景行樓）景明廳舉行。

楊繡惠、王彩樺也都送上花籃致意。（圖／讀者提供）

楊繡惠、王彩樺也都送上花籃致意。（圖／讀者提供）

楊繡惠、王彩樺也都送上花籃致意。（圖／讀者提供）



【更多東森娛樂報導】

●龍千玉淚崩步出靈堂！曝「2度夢到曹西平」相約來世再見

●奔靈堂哀悼曹西平！薔薔曝「私下關係」：希望他一路好走

●曹西平驟逝！龍千玉淚曝「最後聯繫」心中留下一大遺憾

