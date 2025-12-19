郎有情妹無意！健身教練當街偷襲情敵 女學員：我們沒交往

記者楊忠翰／台北報導

北市羅姓健身教練毆打王姓情敵，友人急忙拉住他。（圖／翻攝畫面）

台北市1名30歲羅姓健身教練，18日凌晨3時許行經松壽路時，瞥見自己愛慕的蘇姓女學員，正與王姓男友人相談甚歡，羅男頓時怒火中燒，從後方追打情敵頭部，王男立刻快跑逃離現場，並向附近執勤的警員求助，蘇女則是在一旁勸架，卻遭羅男推倒在地，警方獲報後趕抵現場，羅男依舊情緒激動，10名警員隨即一擁而上，對羅男施以保護管束，加上王男堅提告訴，全案訊後依傷害罪嫌移送法辦。

信義分局表示，昨天凌晨3時許，執勤警員接獲報案，指出松壽路11號發生糾紛，警員初步了解後發現，羅男愛慕蘇女已久，見她與王男當街同行，羅男頓時醋勁大發，遂從後方偷襲情敵，王男頭部挨了數拳後，隨即快跑離開現場，並找上附近的警員求助。

過程中，蘇女試圖扮演勸架的角色，卻遭羅男推倒在地，警員見羅男情緒激動，而且持續有暴力行為，遂依法進行保護管束，並將人帶返派出所安置，直到5時11分才解除管束。

羅男供稱，他對蘇女頗有好感，兩人互動十分頻繁，他認為兩人已是情侶關係，才會對王男出拳攻擊；但蘇女卻說，羅、王2人都是單純的朋友，她也沒有跟其中1人交往，不知為何羅男要突然打人，至於無辜被打的王男，則是決定提出告訴，警方訊後將羅男依傷害罪嫌移送法辦。

北市羅姓健身教練毆打王姓情敵遭警方保護管束。（圖／翻攝畫面）

北市羅姓健身教練毆打王姓情敵遭警方保護管束。（圖／翻攝畫面）

