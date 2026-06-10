郝劭文回台灣錄節目！哈林忍不住「捏臉」開聊爸爸經：一歲應該會走路了
藝人哈林（庾澄慶）主持的益智節目《哈！真相大白了》，最新一集邀來實力派女星楊小黎、好久不見的童星代表郝劭文，以及歌手林佳儀、曾薀帆與歷史教師「老瑜」、陳啟鵬等人同場闖關。節目中特別出了一道攸關法律調整的經典難題，考驗來賓們的常識與反應。有趣的是，昔日被譽為「最強螢幕情侶」的楊小黎與郝劭文，這次在節目中再度展現極佳默契，兩人選擇攜手站同邊，與其他選擇不同答案的來賓展開激烈辯論。
楊小黎盲目力挺螢幕情侶 深信「他說的都對」
在進行到關鍵的法律題目時，節目拋出「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了」的二選一是非題，林佳儀等其他四位來賓皆果斷選擇「○」（正確）。原本在對錯之間猶豫不決的楊小黎，最後決定跟隨郝劭文的腳步一起選「╳」（錯誤）。
哈林見狀不禁打趣問楊小黎：「妳被他吸過去了吧？」更開玩笑稱兩人是「緣盡情未了」。對此，楊小黎羞澀地表示：「我想跟他走一回吧！」而郝劭文則發揮幽默本色，打趣辯解：「我來狡辯一下，這個抓猴過去是！現在也是刑事案件。」楊小黎也在一旁盲目力挺表示：「他說的都對啦！」甜蜜氛圍讓全場笑翻。
大法官釋字宣告通姦除罪 浪漫景象頓時破滅
不過，當答案公布為「○」時，這對螢幕情侶攜手晉級的浪漫景象頓時破滅。節目顧問、律師孫少輔隨後解釋，司法院大法官於民國109年通過釋字第791號解釋，認為通姦不應該用刑事處罰，因此隨後刑法第239條的通姦罪便予以廢除。
五題答完後，戰況跌破眾人眼鏡。過去參賽曾拿過「金牌探員」頭銜、榮登最高階級的楊小黎，這次竟在第一關就因為法律題失利，慘遭低分淘汰。反觀外型極具親和力的郝劭文，則與歷史老師老瑜展現過人實力，雙雙挺進最終關卡。
郝劭文與老瑜激烈廝殺 哈林笑稱雙郝世代對決
看到兩人的對決陣容，哈林忍不住笑稱：「這下X世代的郝劭文跟Y世代的郝劭文（老瑜）要同台競技了！」兩人隨後展開激烈廝殺，一路激戰到最後一題才終於分出勝負。
而楊小黎先前也力邀郝劭文回臺灣錄製自己主持的客家電視節目《像你這道菜》，這次兩人在哈林的節目中再度驚喜合體。回顧過去，童星出身的郝劭文曾在5歲左右參與錄製經典綜藝節目《超級星期天》，當時就與哈林有過同台緣分。
睽違多年重返台灣進棚 哈林捏臉開聊爸爸經
許久未曾在台灣進棚錄影的郝劭文，如今已為人父。哈林看到眼前的郝劭文依然保有當年的可愛神韻，特別湊上前去捏了捏他圓潤的臉頰，笑說：「我真的忍不住，想捏一下。」
面對主持人的熱情舉動，一臉享受的郝劭文也幽默回應：「下次我把女兒送去借你捏一下，也是肥肥的。」他隨後大方分享育兒現況，透露女兒現在剛滿一歲，正處於最可愛的時期。哈林聽聞後便接話表示：「一歲了應該會走路了。」兩人在錄影現場直接開聊「爸爸經」，對話間洋溢著滿滿的父愛，溫馨互動讓棚內氣氛相當融洽。
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