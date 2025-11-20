中央社

郝培芝參訪無國界記者組織巴黎總部 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

駐法國代表郝培芝（左3）19日參訪無國界記者組織（RSF）巴黎總部，RSF主席韓石（Pierre Haski，右1）、秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin，後右1）接待。

中央社記者曾依璇巴黎攝 114年11月20日

