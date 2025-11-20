郝培芝參訪無國界記者組織 台灣獲稱許為全球榜樣

（中央社記者曾依璇巴黎19日專電）駐法國代表郝培芝今天參訪無國界記者組織（RSF）巴黎總部。RSF亞太辦事處代表艾瑋昂說，台灣今年在「新聞自由指數」排第24名，比法國還前面，顯示台灣不只是區域的榜樣，也是全球的榜樣。

RSF成立於1985年，2017年決定於台灣開設亞洲第一個辦事處。

郝培芝在RSF主席韓石（Pierre Haski）、秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）、亞太辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）等人陪同下參訪RSF巴黎總部，RSF榮譽董事吾爾開希也在場。

郝培芝說，無國界記者組織40年來以勇氣捍衛真相與新聞自由，在台灣民主社會中，新聞自由和言論自由不僅受憲法保障，也是國家身分認同的核心，眾所周知，沒有自由的媒體，就沒有真正的民主和長久的正義。

她表示，在全球各地的假消息、審查和對記者的威脅與日俱增之際，民主國家互相支持，比任何時候都重要，台灣很樂意與RSF和致力守護真相之光的人站在一起。

柏儒廷說，在中國打壓及企圖破壞新聞業、散播宣傳的情況下，重要的是展現仍有一個為新聞自由基本原則而戰的民主政體，「因此我們很高興於8年前選擇台灣」為亞洲第一個辦事處所在地。

他指出，正因為選擇將辦事處設在台灣，如今才得以為整個區域和華人世界的記者服務；若當初設在香港，以當地自由完全受限的現況來看，RSF就無法像現在這樣行動。

韓石表示，台灣走過獨裁統治和白色恐怖，經歷過嚴厲的審查制度，很清楚新聞自由的價值；面對當前新型態的假消息和資訊戰，台灣處於對抗這些危險的前線，無需贅言就能明白新聞自由是民主與自由不可或缺的一部分。

久居台灣的艾瑋昂說，他見證了台灣民主的優異品質，以及新聞自由並非空話，而是日常現實，即使媒體環境並不完美，大家還是努力試著改善。

他也提到，台灣今年在RSF「新聞自由指數」排第24名，比法國（第25名）還前面，「這顯示台灣現在不只是區域的榜樣，也是全球的榜樣」，選擇在台灣開設辦事處，「我們從未後悔」。

為慶祝成立40週年，RSF在巴黎舉辦音樂會、紀錄片放映、研討會、工作坊、頒發新聞自由獎等一系列活動，並在巴黎市政廳附近的聖賈克塔（Tour Saint-Jacques）周圍規劃攝影展，包含環境、危機與流亡3大主題，展期至今年12月8日。（編輯：陳慧萍）1141120