郝蕾疑諷辛芷蕾「扯頭髮就奪影后」 遭炎上辯稱是烏龍：不是再說她

大陸女星辛芷蕾日前憑藉電影《日掛中天》在第82屆威尼斯影展勇奪最佳女演員獎，消息一出，廣受影迷祝賀。不過資深女演員郝蕾卻在事後於朋友圈發表疑似冷嘲熱諷的言論，引發網友熱議。

郝蕾在朋友圈中寫道：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」雖未明指對象，網友普遍解讀該言論針對辛芷蕾，認為兩人過往並無交集，此番「空中開火」引起譁然。

風波延燒數日後，郝蕾昨（1日）於出席新加坡國際華語電影金獅大賞活動時，主動回應此爭議。她在採訪中直言：「好吧，關於辛芷蕾的這個問題，是一個巨大的烏龍。」並笑稱自己早在事發當天就已與辛芷蕾完成溝通，「我說的壓根就不是她（辛芷蕾）。」

雖然郝蕾試圖澄清外界誤會，但這番解釋並未成功止血，反而引來更多網友質疑。有人留言：「那到底是在說誰？」、「當初說得句句像點名，現在一句誤會就想帶過去？」、「朋友圈不是挺敢說的？怎麼面對記者又改口了？」

事件持續發酵，有網友反諷郝蕾「真是好雷」，質疑她言行反覆，認為若非針對辛芷蕾，應明確點名說明對象，而非讓外界猜測揣摩。

另一方面，在這場爭議前，辛芷蕾於11月7日已曾就相關爭議發表聲明，表示這項榮譽屬於整個《日掛中天》劇組及所有相信好故事的人。她強調，戲中被熱議的「扯頭髮」片段只是整體演出中的一小部分，不應以單一畫面評價整體表現，並指出：「評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。」

