郡安路民宅起火 １男１女獲救

警消人員獲報到場時，三樓竄起火光及濃煙。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

十一日凌晨安南區郡安路四段一處民宅出火警，警消人員獲報到場發現三樓出租套房的冷氣室外機竄出火光，警消人員立即清查民宅住戶，救出一男一女，二人意識清楚，惟男子呼吸不適，後由救護人員送往永康奇美治療，詳細起火原因待調查釐清。

十一日凌晨二時十分，南市消防局勤指中心接獲通報，稱郡安路四段發生火警，南市消防局獲報立即調派人車前往現場，發現該路段某洗衣店樓上冒出火光，初步調查，現場為四層鋼筋混凝土構造的分租套房，一樓為自助洗衣店，起火位置位於三樓，警消人員後續也立即入內清查有無住戶受困或昏迷，即時將民宅中一男一女救出。

南消陸續調派十三車、卅員及一名役男到場，經入內灌救，凌晨二時卅分火勢熄滅、二時五十一分殘火處理完畢。初步清查，現場燃燒面積約三平方公尺，燃燒冷氣機及周邊雜物，屋主後續已申請火調，起火原因仍待進一步釐清。