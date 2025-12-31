部份新制將因總預算未過無法執行 卓揆：期盼2026可見行政立法合作

今天（12/31）是2025年的最後一天，行政院長卓榮泰稍早在臉書發文宣布明年即將上路的新制。 圖：擷自卓榮泰臉書粉專

[Newtalk新聞] 今天（12/31）是2025年的最後一天，行政院長卓榮泰稍早在臉書發文宣布明年即將上路的新制，邀請大家一起分享、廣傳，強調2026年將「以人為本、溫暖施政」為主軸，致力打造全民好生活。但卓榮泰也感嘆，立法院至今仍未通過2026年度的中央政府總預算，部分新制將無法執行。「我期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局」。

根據行政院規劃，明年將有育嬰留停可以「日」為單位申請、婚育宅加碼租金補貼、基本工資調漲至29500元及時薪196元、中低收入戶生活補助提高、減稅、生育給付補足到10萬元，以及國旅補助、文化幣、長照3.0、擴大癌篩等措施。但由於總預算目前在立院仍未付委審查，育嬰留停彈性化、生育給付等政策都會因經費問題受影響，還有TPASS通勤月票、藥物韌性整備等。

卓榮泰指出，期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局，「祝福台灣越來越好，祝福大家新年快樂」。

