部份馬太鞍流域青年到政院陳情 卓揆：現場就有訴求管道

[Newtalk新聞] 馬太鞍流域部落青年聯盟等約15人在太巴塱部落族人/那莫諾虎及Haloko的帶領下，今（2）天上午10點到行政院陳情，主要訴求針對家園恢復補償、中繼屋申請、馬太鞍溪疏濬與堤防工程等面向，中央應合理及公平的資源分配，並確保馬太鞍溪流域生命安全。對此，行政院長卓榮泰表示，「我實在很不忍看到花蓮的鄉親長途跋涉到台北來，因為中央是極力對花蓮光復鄉馬太鞍溪（災害）之後的安全維護做了更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活」。

卓榮泰今天上午出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會前受訪，做了以上表示。

針對部份馬太鞍溪堰塞湖災民今天到行政院陳情，卓榮泰說，我們在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報（「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」），其中，行政院東部聯合服務中心執行長也在現場，其實可以在現場就向他們表達災民的心聲，我們都會聽得到，「我希望他們能夠好好的把生活恢復正常」。

