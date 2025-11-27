部分大樓無法投遞安全指引 內政部：請公所跟管委會積極溝通

內政部協請各直轄市、縣市政府及各地公所普發「臺灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，預計在明年1月5日前發送完成。（本報資料照片）

內政部配合國防部規劃，協請各直轄市、縣市政府及各地公所普發「臺灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，紙本指引分4梯次寄送至各公所，預計在明年1月5日前發送完成。不過，有部分大樓因管理問題無法由公所人員直接投遞，內政部對此表示，已請各公所再跟大樓管委會積極溝通。

內政部表示，依國防部全動署的規劃，安全指引寄送第1梯次已在今年11月19日起陸續寄送至臺北市、臺南市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉公所，並請公所在收到貨後的2週內發送完成，除了部分偏遠鄉還沒到貨外，上述縣市的各公所都已經在執行發送作業中。

此外，第2梯次為桃園市、高雄市、苗栗縣及嘉義縣，預計於今年12月3日寄送；第3梯次為新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市及嘉義市，預計於今年12月15日寄送；第4梯次為臺中市、彰化縣及屏東縣所轄各公所，預計於今年12月24日寄送。內政部說明，因為印製和寄送的時程規劃，請上述直轄市、縣（市）的民眾再稍加等候，國防部全動署、郵政公司及各公所都會加緊進行相關作業。

內政部指出，部分民眾反映尚未收到紙本安全指引1事，已請各直轄市、縣市政府、各地區公所提醒村里幹事等發送人員確實發送至各設籍家戶，若民眾未領到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發並同步瞭解沒領到原因。後續內政部也將會同全動署赴地方政府瞭解發送情形。

至於部分大樓因管理問題無法由公所人員直接投遞的情形，內政部表示，已請各公所再跟大樓管委會、保全同仁積極溝通，讓公所人員執行投遞信箱工作，也同時呼籲大樓管委會、保全同仁予以協助；倘確實需要交由管委會、保全幫忙發送者，也請各公所派員再次確認有確實發送，並在後續檢核時加強瞭解發送情形，確保家家戶戶都收到安全指引，因為「有準備、更安全」。

