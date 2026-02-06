部分學校聘身障人員不足遭罰 花蓮縣府編經費解套

花蓮縣國、中小學共有125所，約有1成學校曾因進用身障人員不足遭受罰款。但不少學校表示，在花蓮要請身障人員其實並不容易，包括符合資格的身障者太少，或是人員滿編等都是問題。

花蓮國小校長回應，「那目前的管道找來的對象，有時候我們都會覺得不適合放在學校，那再來就是服務態度的問題，這個也影響過我們同事的氛圍。」

依《身心障礙者權益保障法》規定，各級機關須進用至少3％的身心障礙者，學校端同樣適用，但找不到人也沒有缺額的情況下，校方每年都會被罰款，而這些罰金幾乎都由公費支應，造成校方壓力。

廣告 廣告

花蓮縣政府教育處督學郭鴻禧說明，「我們已經有先編列了10個名額 ，大概530萬附近，去讓學校直接以臨時這個勞工契約的部分，去聘用身心障礙的人員，就用這個人員補它3%（規定）。」

長期關注身心障礙者工作權益的議員則是表示，進用不應該只是為了湊人數，編列預算也不該是為了繳罰款，如何讓身心障礙者進入校園後適才適用，其實縣府該用點心。

花蓮縣議員楊華美認為，「勞動部會有這個強化職務再設計的這種工具，透過輔具也好，工作流程的調整也好，然後我們要盡可能的來排除身心障礙者的工作障礙。」

教育處強調，今（2026）年預編的530萬元，約可提供10名人力給各校申請；此外縣府人事處也建置人才庫媒合學校，目前已有2校提出申請，待縣府總預算通過後就可執行。