部分家庭可拿1000至2000美元 美財長指「退稅大爆發」將出現在這時

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，隨著美國總統川普今年7月正式簽署《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），相關減稅條款已溯及適用至今年年初，預料將在下一個報稅季為大量納稅人帶來顯著影響。他預測，2026年初的報稅期間，美國民眾將陸續收到金額可觀的退稅支票，部分家庭的退稅金額可能介於1000至2000美元之間。



貝森特目前同時兼任美國國稅局代理局長，他近日在網路廣播節目《All-In Podcast》中說明，由於《大而美法案》的稅收條款具有追溯效力，但多數勞工並未即時調整薪資預扣稅額，導致實際預扣的稅款仍高於新法規定水準，差額將集中反映在報稅時的退稅金額上。



明年第一季將出現「退稅大爆發」

貝森特在節目中表示，他預期明年第一季將出現「退稅大爆發」，主因正是勞工端的預扣稅設定未隨減稅政策即時修正。他指出，若以家庭為單位計算，實際可領取的退稅金額將視家庭中有多少人就業而定，但整體而言，不少家庭有機會收到四位數美元的退稅。

這項看法也與非營利稅收政策研究機構Tax Foundation的分析相互呼應。該機構於12月17日發布的最新報告指出，由於《大而美法案》針對2025年度的減稅措施將在即將到來的報稅季全面反映，預期整體退稅金額將明顯高於過往年度。

租稅基金會的估算顯示，該法案使2025年的個人所得稅總負擔減少約1440億美元，另有外部研究推算，其中多達1000億美元可能直接轉化為民眾收到的退稅款。雖然退稅金額的增幅並非平均分布於所有納稅人，但研究指出，減稅效果有機會讓平均退稅金額增加最高約1000美元。

一次性領回過去一年多繳的稅金

報告進一步分析，國稅局在法案通過後，並未立即調整薪資預扣稅表，導致多數勞工在整個課稅年度中，仍以舊制標準預扣較高金額的稅款。這也意味著，納稅人並非透過每月實領薪資逐步感受到減稅效果，而是在申報所得稅時，一次性領回過去一年多繳的稅金。

租稅基金會同時整理出《大而美法案》中，最有助於推升退稅金額的多項核心措施，包括調高兒童稅收抵免、擴大標準扣除額、提高州稅與地方稅扣除上限，以及針對年長者新增或擴大的稅負減免。此外，法案也涵蓋汽車貸款利息、小費收入與加班費等項目的扣除或免稅設計，進一步放大部分族群在報稅時可享有的退稅空間。

