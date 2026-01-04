「部分工時護理師」成趨勢 護師工會：將影響病人安全

護理人力長期不足，現行多家大醫院也會同時聘用「部分工時護理師」，讓無法全時段工作的人力加入、補足缺口，成為用人趨勢。

不過先前衛福部曾提出修訂規範兼職護理師的《護理人員法》部分條文，研擬開放護理人員可於地方護理師公會進行執業登記，目前草案已經被延後推動，各界則點出恐怕難以執行。

護師工會顧問陳玉鳳質疑，「護理人員的安全在哪裡？病人的安全在哪裡？誰管？然後工時的這個部分誰管控？他為了賺錢，他的工時不斷地超高、超高，那請問在沒有安全的狀況底下、疲憊的狀況底下，你確定他不會出錯嗎？」

護師工會表示強烈反對這項修法，相對目前，部分工時護理師執業登記在醫院，若開放兼職護理師在地方公會執業登記，等於是自己成為雇主，包含工時、工作狀況都不受管控，另外一旦產生醫療糾紛，權責單位也難釐清。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，「部分工時目前執行起來的話，當然有助於這家醫院在護理人力排班上，會有很大的一些幫助，從薪資條件的優化，透過工作、護理執行業務的環境能夠優化，從這兩個方向能夠去提升的話，當然我們還是要鼓勵護理師全職在醫療機構工作。」

第一線醫院經營者分析認為，兼職、部分工時護理師難以取代全職護理師重要性。護師團體也強調，加速三班護病比入法、與改善護理人員工作環境，才是人力議題的根本解決方法。