部分廉航機票姓名拼錯需補差價 消基會籲訂揭露指引

航空公司票務政策差異，引發旅客爭議，一名康先生日前購買台北到南寧的轉機機票，卻不小心把英文字母拼錯，結果廈門航空免費修正，中國國際航空則收了2筆改票手續費、共4390元。

消基會調查發現，各家航空收費標準不一，國籍航空如長榮、華航，改名手續費約在600到1600元左右，但部分廉價航空，最高收費卻可能將近3000元。

台中市民曾先生認為，「應該既然錯了、更改一下，沒有什麼問題的，那是行政上一個小動作而已，收太貴了。」

台中市民張小姐則表示，「這一家航空公司需要，然後另外一間航空公司不太需要這樣，統一會對民眾來說比較方便。」

不同航空公司對改名收費的方式差異大，消基會提醒消費者，購票前務必要看清楚規定，改票時，與航空公司的對話紀錄和電子票證都須保留下來；同時也呼籲主管機關，應訂定航空改名改票資訊揭露指引，並將國際航空電子票合約，納入定型化契約審查制度，加強消費教育與平台監督。

消基會董事長鄧惟中呼籲，「希望交通部民航局、希望消保處，能夠針對我們航空的這個改名改票的資訊，訂定一個揭露的指引，在售票的平台上，那應該是以中文，然後用一個比較易懂、比較明確的形式，來告訴消費者。」

消基會董事長鄧惟中指出，目前各家航空對改名、改票的規定相當混亂，相關費率與限制未清楚揭露，恐怕有違反《消費者保護法》第4條的疑慮。如何補上制度缺口，讓旅客在下單前就能清楚比較，也成為主管機關需要討論的課題。

