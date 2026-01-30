部分患者數年後才發作 注射玻尿酸遲發性腫塊 免疫影響待研究

2026年IMCAS世界美容醫學大會針對醫學美容的安全性與併發症處理進行交流。（醫師王正坤提供）

記者林怡孜∕台南報導

2026年IMCAS世界美容醫學大會日前於法國巴黎舉行，匯集全球皮膚科與整形外科醫師，針對醫學美容的安全性與併發症處理進行交流。今年會中，多場討論聚焦於玻尿酸注射後的「遲發性腫塊」與慢性發炎反應，成為臨床醫師關注的重要議題。

多位歐美講者指出，部分患者在接受玻尿酸注射數年後才出現局部硬塊或反覆腫脹現象，與傳統認知的急性併發症不同，可能與免疫系統調節變化、慢性發炎反應或細菌生物膜（biofilm）形成有關。這類反應有時在感染、疫苗接種或身體免疫狀態改變後被誘發，顯示填充物在體內的長期影響仍需持續研究。

來自台灣、長期關注注射安全議題的醫師王正坤也參與會議交流。他觀察到，國際醫界已從單一案例處理，逐漸轉向機轉探討與處置流程標準化的建立，顯示醫學美容正朝更嚴謹的醫療管理方向發展。

會中展示影像案例顯示，部分遲發腫塊周圍可能形成纖維包膜，使填充物難以自行吸收。專家共識指出，臨床處置應先透過影像與病史評估，區分是免疫性發炎反應或細菌感染，再選擇抗發炎治療、抗生素或玻尿酸降解酶等對應方式，避免不必要的侵入性處理。此外，與會醫師也分享臨床判斷原則，包括觀察腫塊是否伴隨紅、熱、痛等發炎徵象，或出現皮膚蒼白與劇烈疼痛等血管壓迫警訊。