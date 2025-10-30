部分旅客以「手檢站沒法源」拒檢！陳駿季：將修法強制開箱查驗

「雙11電商購物節」即將到來，針對電商業者把關的問題，陳駿季說明，近期數發部會討論提出更精準的應對方案，包裹也會加強攔檢。 圖：謝莉慧／攝

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情，未來不分來自疫區或非疫區，紅綠線都一樣需到手檢站進行查核，以強化邊境管理。不過日前發生過有部分自高風險疫區返國國人，以手檢站沒法源為由拒絕，對此，農業部長陳駿季今(30)日表示，未來將會修法，派專人跟拒手檢者到通關處強制開箱查驗，若有帶違規肉品，最高罰百萬元。

非洲豬瘟爆發，未來將不管從哪個國家入境都需到手檢站查驗，但過去就曾發生有旅客以沒法源為由拒絕篩檢，對此，陳駿季在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，除將修法補充法源外，也會要求入境旅客都要配合手檢站檢查。若旅客拒絕配合，將會派專人跟隨該旅客到海關出關前，並在海關要求強制檢驗，若在該處被查到帶有違規肉品就會開罰，初犯開罰20萬元，累犯最高可罰100萬元。

而陳駿季也向大眾指出，現在是疫情緊張與艱難的時刻，懇請所有旅客與民眾配合防疫措施，至於許多民眾會在跨境電商平台購買違規肉品等，數發部將盡快邀請有在國內註冊的電商業者討論方案，未來這類未經快遞的小包裹會加強攔檢。

